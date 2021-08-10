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Техобеспечение гала-концерта в честь Дня города обойдется бюджету Ростова в 4,2 миллиона

Техобеспечение гала-концерта в честь Дня города обойдется бюджету Ростова в 4,2 миллиона
В Ростове-на-Дону управление архитектуры ищет подрядчика на оказание услуг по техническому обеспечению гала-концерта в честь Дня города. Праздник в честь 272-летия донской столицы устроят на Театральной площади в сентябре.

На установку «закулисного» оборудования из городского бюджета готовы выделить 4,2 миллиона рублей. За эти деньги подрядчик должен смонтировать шесть гримерных палаток. В трех из них должны разместить мебель, электрочайники и утюги. Оборудование нужно привести на место и установить до вечера 10 сентября. Через два дня – разобрать и отгрузить.

В условиях договора отдельно отмечается, что закупку управление культуры осуществит только у субъектов малого предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих организаций. Победителя тендера определят 19 августа.

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