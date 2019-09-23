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Ещё жена: адвокат Оксаны Воеводиной рассказал о её статусе

Ещё жена: адвокат Оксаны Воеводиной рассказал о её статусе
«Мисс Москва-2015» таганроженка Оксана Воеводина пребывает в официальном статусе жены бывшего короля Малайзии Мухаммада Фариса, сообщил её адвокат Евгений Тарло.

По словам представителя донской красавицы, на руках у девушки до сих пор нет никаких документов, официально подтверждающих развод.
- Она по-прежнему жена экс-короля Малайзии. Живёт сейчас в Москве и полностью отдаёт себя воспитанию их сына, - рассказал DonDay.ru Евгений Тарло.

Юрист уточнил, что молодая мама чувствует себя прекрасно и полностью отдаётся заботам о малыше Леоне. Родители Воеводиной часто приезжают к ней в Москву из Таганрога и помогают ухаживать за ребёнком.



Сама Оксана никак не комментирует ситуацию в её семье. Более того, после того как в СМИ появились слухи о её расставании с бывшим монархом, она стала публиковать совместные фото с супругом. Снимки девушка сопровождала рассказами о знакомстве с будущим мужем. Своим историям она придавала романтичную интонацию, как будто никакого разлада в паре нет.

Тем временем появилась информация, что титулованный супруг отказался содержать русскую жену и общего ребёнка. Представитель Воеводиной данные сведения не подтвердил, но и не опроверг.



Напомним, король Малайзии и тогда 24-летняя уроженка Таганрога Оксана Воеводина познакомились весной 2017 года на мероприятии, организованном ювелиром Джейкобом Арабо в Европе. Уже через год, летом 2018 года, они сыграли свадьбу. Союз короля и простой русской девушки напоминал сказку о Золушке. Оксана приняла ислам и взяла имя Рихана Петра, а Мухаммад вскоре после свадьбы отрёкся от престола, чтобы вернуться в штат Келантан в качестве его султана. В конце мая 2019 года таганроженка родила 50-летнему супругу первенца. Однако вскоре после этого вместе с сыном она вернулась в Москву, где находится до сих пор.

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