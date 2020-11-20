Таганрожец Виктор Добронравов поделился семейным снимком в честь Дня сыновей

Уроженец Таганрога Виктор Добронравов поделился с подписчиками семейным снимком. Такую фотографию актер опубликовал 22 ноября на своей странице в «Инстаграме».На фото видно, как мужчина позирует вместе со своим братом Иваном и отцом Федором Добронравовыми. Они одеты в черные брюки и водолазки. Благодаря такому стилю, члены актерской семьи теперь похожи друг на друга как лицами, так и внешним видом.- В День сыновей хочется сказать спасибо маме и папе за то, что мы такие, - написал Виктор в посте под фотографией. – Здоровья всем родителям!Многие подписчики присоединились к Добронравову с поздравлениями. Они отмечают, что в знаменитой актерской семье все похожи друг на друга и отлично смотрятся вместе.