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Таганрожец Фёдор Добронравов поделился совместным снимком с сыновьями со съёмок фильма

Таганрожец Фёдор Добронравов поделился совместным снимком с сыновьями со съёмок фильма
Известный артист из Таганрога Фёдор Добронравов показал фото с сыновьями. Все трое сейчас находятся на съёмках фильма «От печали до радости». Эта кинокартина станет первой совместной работой «трио Добронравовых» - такое прозвище получила их актёрская династия.

Иван, Виктор и Фёдор исполняют главные роли. Съёмки проходят в Казани на территории вертолётного завода.

Добронравов-старший исполняет роль простого работяги, главы семьи и победителя конкурсов художественной самодеятельности на заводе. Иван и Виктор, как и в жизни, играют его сыновей. Персонаж Ивана влюбляется в женщину, которая на много лет старше его. Все члены семьи, включая брата (роль играет Виктор Добронравов) пытаются отговорить его вступать в отношения.
Таганрожец Фёдор Добронравов поделился совместным снимком с сыновьями со съёмок фильма
Ранее Фёдор признавался, что давно мечтал реализовать совместный проект с сыновьями.

- Моя Гордость! Моё счастье! - коротко подписал он свой пост в микроблоге.

Всего за четыре часа его публикация уже набрала более 27 тысяч «лайков». Подписчики активно комментируют фото и желают успеха актёрской династии, с нетерпением ожидая выхода фильма.
Таганрожец Фёдор Добронравов поделился совместным снимком с сыновьями со съёмок фильма

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