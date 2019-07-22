Таганрожец Фёдор Добронравов поделился совместным снимком с сыновьями со съёмок фильма



Известный артист из Таганрога Фёдор Добронравов показал фото с сыновьями. Все трое сейчас находятся на съёмках фильма «От печали до радости». Эта кинокартина станет первой совместной работой «трио Добронравовых» - такое прозвище получила их актёрская династия.



Иван, Виктор и Фёдор исполняют главные роли. Съёмки проходят в Казани на территории вертолётного завода.



Добронравов-старший исполняет роль простого работяги, главы семьи и победителя конкурсов художественной самодеятельности на заводе. Иван и Виктор, как и в жизни, играют его сыновей. Персонаж Ивана влюбляется в женщину, которая на много лет старше его. Все члены семьи, включая брата (роль играет Виктор Добронравов) пытаются отговорить его вступать в отношения.



Ранее Фёдор признавался, что давно мечтал реализовать совместный проект с сыновьями.



- Моя Гордость! Моё счастье! - коротко подписал он свой пост в микроблоге.



Всего за четыре часа его публикация уже набрала более 27 тысяч «лайков». Подписчики активно комментируют фото и желают успеха актёрской династии, с нетерпением ожидая выхода фильма.

