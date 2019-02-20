Таганрожец Рома Зверь рассказал, как продолжалась работа над фильмом «Лето» после ареста Серебренникова



Таганрожец Рома Зверь рассказал, как продолжались съёмки фильма «Лето» после задержания Кирилла Серебренникова. Такую информацию он сообщил во время эфира радио «Эхо Москвы».



В России в 2018 году вышел в прокат фильм «Лето» режиссёра Серебренникова. Картина повествует о рок-музыке в СССР и её представителях. Одну из главных ролей – Майка Науменко – сыграл Рома Зверь. Это был первый опыт музыканта в качестве актёра.



Он рассказал, что однажды утром, кто все собирались ехать на съёмочную площадку, актёрам сказали, что ночью режиссёра арестовали и увезли из Санкт-Петербурга в Москву.



- На тот момент было отснято примерно 60-70% фильма, - говорит Роман. – Мы не знали, что нам делать. Три дня от Кирилла не было никаких вестей, пока через адвоката он не связался с нами и не дал благословение на дальнейшие съёмки.



Снять удалось только те сцены, которые заранее были отрепетированы вместе с Серебренниковым. Потом режиссёр, находясь под домашним арестом, сам монтировал фильм.



Несмотря на такие трудности, Рома Зверь и Герман Осипов получили премию Каннского фестиваля за фильм «Лето».



Напомним, режиссёра арестовали в августе 2017 года по подозрению в хищении государственных средств.