Таганрожец Павел Деревянко получил премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения



Актёр из Таганрога Павел Деревянко стал лауреатом премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Церемония награждения состоялась 27 марта.



Из 21 номинации в восьми победил сериал «Домашний арест». Он стал первым в категориях «Лучший комедийный сериал», «Лучшая работа режиссёра монтажа», «Лучший кастинг-директор», «Лучшая режиссёрская работа», «Лучшая сценарная работа», «Лучший актёр второго плана в телевизионном фильме/сериале» (Тимофей Трибунцев), «Лучшая актриса второго плана в телевизионном фильме/сериале» (Альбина Тиханова). Лучшим актёром ТВ-фильма или сериала признан таганрожец Павел Деревянко.



Он играет мэра города Синеозёрска, которого посадили под домашний арест за получение взятки. Его герой в течение сериала меняется от лицемерного и лживого чиновника до хорошего и любящего человека.



Фильм «Т-34» стал лучшим полнометражным художественным фильмом. Одну из главных ролей в картине играет Виктор Добронравов, также уроженец Таганрога.