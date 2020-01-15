Таганрожец Павел Деревянко вошел в список номинантов национальной кинопремии



Таганрожец Павел Деревянко вошел в список номинантов национальной кинопремии «Золотой Орел-2020». Церемония вручения наград состоится 24 января. Об этом пишет издание OK MAGAZINE.



Деревянко вошел в список кандидатов на победу в номинации «Лучшая мужская роль на телевидении». В частности, организаторы оценили его роль в сериале «Домашний арест». На премию также выдвинули Александра Петрова за проект «Звоните Ди Каприо» и Александра Яценко за сериал «Ненастье».



Премию в области кинематографии «Золотой Орел» начали присуждать в 2002 году. В жюри входят члены «Национальной Академии кинематографических искусств и науки России».