Супругов Дибровых затравили в Сети из-за отдыха на Мальдивах

Ростовчан Полину и Дмитрия Дибровых затравили в социальных сетях из-за отдыха на Мальдивах. Супругу телеведущего раскритиковали за роскошный отпуск и недостатки фигуры. Хейтеры атаковали личную страницу в «Инстаграме» Полины Дибровой, которая делилась фотографиями с отдыха.Реакция подписчиков и фанатов звездной пары оказалась неоднозначной. С первых же публикаций в адрес Дибровых посыпались негативные комментарии.- Комменты «жирная», «безработная», «любящая деньги» удаляю, - подписала «Миссис Россия-2017» под очередным фото. - Конструктивные предложения и критику принимаю с удовольствием.И действительно, от комментариев злопыхателей не осталось и следа. Кроме того, нашлись и те, кто поддержал Полину и предложил не обращать внимания на завистников.Напомним, Полина младше своего мужа на 30 лет. Дмитрий начал за ней ухаживать, когда девушке было всего 17 лет. А через два года Полина стала четвертой женой ведущего шоу «Кто хочет стать миллионером?». Они женаты уже 12 лет и воспитывают троих сыновей.