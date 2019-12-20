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Ростовчанку Полину Диброву раскритиковали за попытки скрыть возраст супруга

Ростовчанку Полину Диброву раскритиковали за попытки скрыть возраст супруга
Ростовчанку Полину Диброву обвинили в попытках скрыть возраст супруга. С критикой ззвездной пары выступила блогер Лена Миро.

Миро считает, что Полина очень тщательно редактирует фотографии мужа Дмитрия Диброва. По мнению блогера, иначе большая разница в их возрасте будет слишком очевидна. Она считает, что Дмитрий выглядит намного старше молодой и привлекательной Полины. Более того, девушка предположила, что ростовчанка вышла замуж за телеведущего по расчету.

Чету Дибровых критикуют за разницу в возрасте с самого начала их отношений. Однако супруги вместе почти десять лет и никогда не были замечены за ссорами.


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