Ростовчанку Полину Диброву раскритиковали за попытки скрыть возраст супруга



Ростовчанку Полину Диброву обвинили в попытках скрыть возраст супруга. С критикой ззвездной пары выступила блогер Лена Миро.



Миро считает, что Полина очень тщательно редактирует фотографии мужа Дмитрия Диброва. По мнению блогера, иначе большая разница в их возрасте будет слишком очевидна. Она считает, что Дмитрий выглядит намного старше молодой и привлекательной Полины. Более того, девушка предположила, что ростовчанка вышла замуж за телеведущего по расчету.



Чету Дибровых критикуют за разницу в возрасте с самого начала их отношений. Однако супруги вместе почти десять лет и никогда не были замечены за ссорами.





