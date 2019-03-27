Ростовчанка Полина Диброва поделилась архивными фото, где она «отжигает» с мужем



Модель из Ростова Полина Диброва поделилась несколькими архивными фото, где она «отжигает» с мужем на вечеринке. Кадры сделаны семь лет назад на дне рождения девушки.



- Практически все фотографии с моего 23-летия. Как же было весело 7 лет назад ... - пишет Полина.



Судя по снимкам, праздник был действительно грандиозным. Диброва сменяла несколько нарядов: от облегающего платья с глубоким декольте до футболки с джинсами. Её муж Дмитрий не отставал — на его голове шляпы сменялись фуражками и обратно. Вся серия фотографий выполнена в чёрно-белой обработке, что придаёт мероприятию атмосферу гангстерской вечеринки.



Подписчики сошлись во мнении, что Полина за семь лет ни капли не изменилась.



Отметим, что сейчас чета Дибровых находится в Италии. Они активно делятся фотографиями с отдыха и рассказывают, как они посещают достопримечательности и пробуют блюда итальянской кухни. Одним из их приключений стала охота на трюфель. Полина и Дмитрий отправились в солнечную страну, чтобы отпраздновать десятую годовщину свадьбы.





- Десять лет промчались как один праздник. Сижу, пересматриваю фото и наслаждаюсь.



Хоть многие и не одобряют брак Дибровых из-за разности в возрасте, пара не обращает внимания на порицания. Девушка не устаёт говорить о том, что счастлива с Дмитрием. По её словам, он прекрасный муж и отличный отец для их детей. Модель даже поделилась с подписчиками фотографиями со свадьбы, которая состоялась 28 марта 2009 года в Москве.

