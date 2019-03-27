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Ростовчанка Полина Диброва поделилась архивными фото, где она «отжигает» с мужем

Ростовчанка Полина Диброва поделилась архивными фото, где она «отжигает» с мужем
Модель из Ростова Полина Диброва поделилась несколькими архивными фото, где она «отжигает» с мужем на вечеринке. Кадры сделаны семь лет назад на дне рождения девушки.

- Практически все фотографии с моего 23-летия. Как же было весело 7 лет назад ... - пишет Полина.

Судя по снимкам, праздник был действительно грандиозным. Диброва сменяла несколько нарядов: от облегающего платья с глубоким декольте до футболки с джинсами. Её муж Дмитрий не отставал — на его голове шляпы сменялись фуражками и обратно. Вся серия фотографий выполнена в чёрно-белой обработке, что придаёт мероприятию атмосферу гангстерской вечеринки.
Ростовчанка Полина Диброва поделилась архивными фото, где она «отжигает» с мужем
Подписчики сошлись во мнении, что Полина за семь лет ни капли не изменилась.

Отметим, что сейчас чета Дибровых находится в Италии. Они активно делятся фотографиями с отдыха и рассказывают, как они посещают достопримечательности и пробуют блюда итальянской кухни. Одним из их приключений стала охота на трюфель. Полина и Дмитрий отправились в солнечную страну, чтобы отпраздновать десятую годовщину свадьбы.
Ростовчанка Полина Диброва поделилась архивными фото, где она «отжигает» с мужем

- Десять лет промчались как один праздник. Сижу, пересматриваю фото и наслаждаюсь.

Хоть многие и не одобряют брак Дибровых из-за разности в возрасте, пара не обращает внимания на порицания. Девушка не устаёт говорить о том, что счастлива с Дмитрием. По её словам, он прекрасный муж и отличный отец для их детей. Модель даже поделилась с подписчиками фотографиями со свадьбы, которая состоялась 28 марта 2009 года в Москве.
Ростовчанка Полина Диброва поделилась архивными фото, где она «отжигает» с мужем

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