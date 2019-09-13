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Старший сын ростовчан Дмитрия и Полины Дибровых упал в холодное озеро

Старший сын ростовчан Дмитрия и Полины Дибровых упал в холодное озеро
Во время отдыха в Калининграде сын ростовчан Полины и Дмитрия Дибровых упал в ледяное озеро. О курьёзном случае модель рассказала на своей странице в социальной сети.

По словам Полины, девятилетний Саша плюхнулся в воду именно тогда, когда семье пора было выезжать в аэропорт. Ребёнок хотел посмотреть ловушку для рыб, которая оказалась довольно тяжёлой. Она перевесила мальчика, и тот угодил в холодное озеро. К слову, температура воздуха была +14 градусов, и на Саше было много одежды.

- Надо сказать, в такие минуты ни ругать, ни злиться не хочется, - пишет Полина. - Хотелось смеяться и скорее переодеть Сашу.

Утро же у четы Дибровых началось с того, что сын принёс им за завтраком высохшую змеиную кожу.

Хорошо, что у друзей, в гостях у которых семья отдыхала, нашлась запасная одежда для ребёнка. В Калининграде Полина, Дмитрий и их сыновья провели несколько дней.

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