Старший сын ростовчан Дмитрия и Полины Дибровых упал в холодное озеро
Во время отдыха в Калининграде сын ростовчан Полины и Дмитрия Дибровых упал в ледяное озеро. О курьёзном случае модель рассказала на своей странице в социальной сети.
По словам Полины, девятилетний Саша плюхнулся в воду именно тогда, когда семье пора было выезжать в аэропорт. Ребёнок хотел посмотреть ловушку для рыб, которая оказалась довольно тяжёлой. Она перевесила мальчика, и тот угодил в холодное озеро. К слову, температура воздуха была +14 градусов, и на Саше было много одежды.
- Надо сказать, в такие минуты ни ругать, ни злиться не хочется, - пишет Полина. - Хотелось смеяться и скорее переодеть Сашу.
Утро же у четы Дибровых началось с того, что сын принёс им за завтраком высохшую змеиную кожу.
Хорошо, что у друзей, в гостях у которых семья отдыхала, нашлась запасная одежда для ребёнка. В Калининграде Полина, Дмитрий и их сыновья провели несколько дней.