Старший сын ростовчан Дмитрия и Полины Дибровых упал в холодное озеро



Во время отдыха в Калининграде сын ростовчан Полины и Дмитрия Дибровых упал в ледяное озеро. О курьёзном случае модель рассказала на своей странице в социальной сети.



По словам Полины, девятилетний Саша плюхнулся в воду именно тогда, когда семье пора было выезжать в аэропорт. Ребёнок хотел посмотреть ловушку для рыб, которая оказалась довольно тяжёлой. Она перевесила мальчика, и тот угодил в холодное озеро. К слову, температура воздуха была +14 градусов, и на Саше было много одежды.



- Надо сказать, в такие минуты ни ругать, ни злиться не хочется, - пишет Полина. - Хотелось смеяться и скорее переодеть Сашу.



Утро же у четы Дибровых началось с того, что сын принёс им за завтраком высохшую змеиную кожу.



Хорошо, что у друзей, в гостях у которых семья отдыхала, нашлась запасная одежда для ребёнка. В Калининграде Полина, Дмитрий и их сыновья провели несколько дней.

