Сухое дерево повисло на проводах ЛЭП в Ростове

Фото: сайт "Благоустройство города"

В Ростове на проводах ЛЭП повисло сухое дерево. Люди опасаются, что ночью оно может оборвать провода и повредить машины.На сайте «Благоустройство города» появилась жалоба от местных жителей на дерево 6 декабря. Проблему заметили на улице Нариманова рядом с домом № 89. Ветки цепляют провода и падают на крыши автомобилей.С приближением сезона гололеда риск падения деревьев возрастает. Зимой 2023 года тысячи жителей региона остались без света и тепла из-за их обледенения.Горожане просят своевременно решить проблему. Жалоба находится в стадии назначения исполнителя.