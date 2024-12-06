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Сухое дерево повисло на проводах ЛЭП в Ростове

Сухое дерево повисло на проводах ЛЭП в Ростове
В Ростове на проводах ЛЭП повисло сухое дерево. Люди опасаются, что ночью оно может оборвать провода и повредить машины.

На сайте «Благоустройство города» появилась жалоба от местных жителей на дерево 6 декабря. Проблему заметили на улице Нариманова рядом с домом № 89. Ветки цепляют провода и падают на крыши автомобилей.

С приближением сезона гололеда риск падения деревьев возрастает. Зимой 2023 года тысячи жителей региона остались без света и тепла из-за их обледенения.

Горожане просят своевременно решить проблему. Жалоба находится в стадии назначения исполнителя.
Фото: сайт "Благоустройство города"
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