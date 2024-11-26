В Ростове на 2-й Краснодарской огромное дерево повисло на проводах ЛЭП

Фото: СоцСети

В Ростове-на-Дону огромное дерево повисло на проводах. Снимки с места публикуют пользователи в соцсетях.Как сообщили ростовчане, аварийное дерево упало в районе дома № 163. На снимках видно, что растение зацепилось за линии электропередачи и повисло на них. Вероятно, в ближайшее время ветви могут оборвать ЛЭП.- УК говорит о том, что у дома нет придомовой территории. Два дня жильцы всего дома в ожидании отключения света. Всем плевать на людей! Сотрудники МЧС приехали и уехали, - пишет автор публикации.Почему дерево не убирают уже двое суток, неизвестно. Люди опасаются передвигаться на участке и стараются его обходить. Чтобы избежать происшествия, они просят спилить растение.