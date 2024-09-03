В Ростове на Трудящихся огромное дерево повисло над домом

Фото: Благоустройство

В Ростове-на-Дону огромное дерево повисло над жилым домом. Кадры с места опубликовали горожане на сайте Благоустройства.По словам ростовчан, аварийное дерево находится на улице Трудящихся, 98. На кадрах видно, что верхушка растения повисла прямо над домом. В любой момент дерево может обломиться и упасть на строение.- Рядом – газовая магистраль и провода. Писал несколько раз обращения, но ответа так и не получил. Скоро зима, если упадёт, останемся без газа и света, - сказано в жалобе.Кроме того, на участке могут пострадать и пешеходы. Чтобы избежать ЧП, жители просят как можно скорее спилить дерево.