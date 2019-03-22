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Судья устроил ростовчанину Кириллу Серебренникову финансовый допрос

Судья устроил ростовчанину Кириллу Серебренникову финансовый допрос
Судья Мещанского суда Москвы на заседании задал дополнительные вопросы театральному режиссеру Кириллу Серебренникову, экс-генпродюсеру «Седьмой студии» Алексею Малобродскому и бывшей чиновнице Минкультуры Софье Апфельбаум. Директор «Седьмой студии» Юрий Итин отказался от комментариев.

Всем троим подсудимым задали одни и те же вопросы: «Все ли мероприятия, запланированные техзаданием госконтракта, состоялись?», «Есть ли документы или материалы, подтверждающие, что эти мероприятия состоялись?», «Есть ли документы и материалы, подтверждающие расходы на эти мероприятия?».

Напомним, уроженца Ростова Кирилла Серебренникова обвиняют в мошенничестве. По версии следователей, режиссёр и некоторые другие сотрудники «Седьмой студии» присвоили крупную сумму денег, выделенную государством для реализации их творческого проекта.

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