Ростовчанину Кириллу Серебренникову продлили домашний арест



Мещанский суд Москвы оставил под домашним арестом ростовчанина Кирилла Серебренникова. Как сообщает ТАСС, режиссёру продлили меру пресечения минимум до 4 июля.



Прокурор 1 апреля выступил с ходатайством о продлении ареста режиссеру Серебренникову, продюсеру Юрию Итину и бывшей сотруднице Минкультуры Софье Апфельбаум. Продюсер Алексей Малобродский находится под подпиской о невыезде.



Напомним, уроженец Ростова Кирилл Серебренников и его команда обвиняются в хищении 130 миллионов рублей. По версии следствия, в 2011 году режиссёр создал проект «Платформа». Для его реализации государство направило 214 миллионов рублей. Следователи предполагают, что около половины организаторы похитили.