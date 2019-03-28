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Ростовчанину Кириллу Серебренникову продлили домашний арест

Ростовчанину Кириллу Серебренникову продлили домашний арест
Мещанский суд Москвы оставил под домашним арестом ростовчанина Кирилла Серебренникова. Как сообщает ТАСС, режиссёру продлили меру пресечения минимум до 4 июля.

Прокурор 1 апреля выступил с ходатайством о продлении ареста режиссеру Серебренникову, продюсеру Юрию Итину и бывшей сотруднице Минкультуры Софье Апфельбаум. Продюсер Алексей Малобродский находится под подпиской о невыезде.

Напомним, уроженец Ростова Кирилл Серебренников и его команда обвиняются в хищении 130 миллионов рублей. По версии следствия, в 2011 году режиссёр создал проект «Платформа». Для его реализации государство направило 214 миллионов рублей. Следователи предполагают, что около половины организаторы похитили.

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