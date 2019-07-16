В Париже ростовчанину Кириллу Серебренникову присвоили звание почётного доктора искусств



В Университете Париж - Нантер присвоили звание почётного доктора искусств ростовчанину Кириллу Серебренникову. Об этом 17 июля сообщили организаторы ежегодного Авиньонского театрального фестиваля, передаёт ТАСС.



На фестивале состоялась премьера спектакля Серебренникова Outside. Постановка посвящена творчеству китайского фотографа Рена Ханга. Кирилл восхищался его работами и мечтал реализовать с ним общий проект. В 2017 году, за несколько дней до назначенной встречи, Ханг покончил с собой. Это произошло в его день рождения.



Организаторы мероприятия отметили, что во Франции хорошо знают творчество Серебренникова. В 2018 году фильм «Лето» был включен в официальную программу Каннского фестиваля. Звание почётного доктора присуждается людям, внёсшим весомый вклад в развитие науки или культуры.



Сам режиссёр не смог присутствовать на премьере, так как находится под подпиской о невыезде по делу «Седьмой студии».