Суд взыскал с ФК «Ростов» более 5 млн рублей долга за аренду участка земли

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Арбитражный суд Ростовской области частично удовлетворил иск ДИЗО к ФК «Ростов». Решение было принято 17 марта.Поводом для разбирательств стала неоплаченная аренда участка на улице Пойменной. В 2021 году департамент имущественно-земельных отношений предоставил футбольному клубу землю под строительство тренировочной базы. На протяжении полутора лет «желто-синие» не платили по счетам. Власти не смогли добиться перевода средств во внесудебном порядке и в ноябре 2024 года направили иск.ДИЗО хотел взыскать с ФК «Ростов» 6,7 миллиона рублей. Требования удовлетворили, но не в полном объеме. Футбольный клуб обязан выплатить 5,6 миллиона рублей.