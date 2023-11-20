Аккумуляторный завод в Узбекистане взыскал с ростовской компании более 20 млн рублей

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Ростовская компания «АРС Моторс» обязуется выплатить Узбекистанскому аккумуляторному заводу долг в размере 22,8 млн рублей. Об этом стало известно из сведений картотеки Ростовского арбитражного суда 8 ноября.В октябре 2022 года Джизакский аккумуляторный завод подал в суд на «АРС Моторс» за неуплату долга, который составлял 22 382 236,50 рубля и пеню в размере 400 тысяч рублей. Но, несмотря на возражения ростовской компании, что долг был передан третьим лицам, суд Узбекистана принял решение взыскать с ответчика заявленную сумму денег.Постановление иностранного суда было передано в Ростовскую область для исполнения решений.Арбитражный суд Ростовской области признал законными требования Джизакского аккумуляторного завода. Теперь АРС Моторс» обязуется выплатить узбекскому заводу 22,8 миллиона рублей.Решение суда может быть обжаловано в течение трех месяцев в Северо-Кавказском округе Арбитражного суда.