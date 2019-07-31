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В Ростове водитель маршрутки, изнасиловавший пассажирку, получил пять лет колонии

В Ростове водитель маршрутки, изнасиловавший пассажирку, получил пять лет колонии

В Ростове вынесли приговор водителю маршрутки, изнасиловавшему пассажирку.

5 мая 2019 года водитель маршрутного такси, следовавшего из Ростова в Аксайский район, напал на 23-летнюю девушку. Ростовчанка была единственной пассажиркой автобуса. Шофер свернул с маршрута, заехал в лесополосу и, применив силу, изнасиловал её.

Пострадавшая обратилась в полицию. Подозреваемый вскоре был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование». На время расследования водитель был заключён под стражу.
- Приговором суда Дуртаеву назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.

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