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Суд признал банкротом шахту «Ростовскую» из-за огромных долгов

Суд признал банкротом шахту «Ростовскую» из-за огромных долгов

Шахта «Ростовская» была объявлена банкротом из-за значительных долгов. Об этом сообщили на сайте арбитражного суда Ростовской области.

Весной текущего года ООО «Шахта Ростовская» подало заявление в суд с просьбой о признании себя банкротом. В конце мая арбитражный суд инициировал процедуру наблюдения для этой организации.

Ростовский арбитражный суд 25 ноября вынес решение о банкротстве ООО «Шахта Ростовская». Предприятие имеет задолженность перед кредиторами, превышающую 318 миллионов рублей. Кроме того, суд открыл конкурсное производство в отношении шахты «Ростовской» на срок шесть месяцев.
Фото: соцесети
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