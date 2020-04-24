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Студент Новочеркасского политехнического университета заразился COVID-19

Студент Новочеркасского политехнического университета заразился COVID-19
Студент Новочеркасского политехнического университета (НПИ) получил положительный тест на коронавирус. Об этом 26 апреля сообщило донское правительство.

Обучающемуся сделали пока только один тест на COVID-19. Больного госпитализировали в ЦГБ Ростова-на-Дону. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

На каком направлении учится заразившийся, откуда он и сколько ему лет, пока не известно. Общежитие, в котором проживали он и еще 58 студентов, закрыли на карантин. Обучающимся предоставляют горячее питание.

Управление Роспотребнадзора уже выявило круг лиц, с которыми контактировал студент НПИ с COVID-19. Всем им сделают тест на коронавирус.

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