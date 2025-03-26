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Строительную технику «СМУ-9» из Ростовской области продают с молотка

Строительную технику «СМУ-9» из Ростовской области продают с молотка
На аукцион выставили строительную технику обанкротившейся компании ООО «СМУ-9». На торгах оказалось имущество общей стоимостью 16,9 миллиона рублей.

Покупатель получит по два автокрана, автобетоносмесителя, седельных тягача, а также по одному грузовику — крупнотоннажному и малотоннажному, а также прицепы и т. д.

На портале единого реестра сведений о банкротстве сказано, что перечисленное имущество находится под арестом.

ООО «СМУ-9» было зарегистрировано в апреле 2015 года. Спустя семь лет работы компания столкнулась с финансовыми трудностями. В апреле 2023-го организацию признали банкротом.
Фото: Ростов.Ру
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