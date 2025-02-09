Компанию из Таганрога «Стройресурс» признали банкротом

Фото: правительство Ростовской области

Компанию из Ростовской области ООО «Стройресурс» признали банкротом. Соответствующее постановление было опубликовано 5 февраля.Организация занимается монтажом отопительных систем. В июле 2024 года налоговая служба по Таганрогу направила к «Стройресурсу» иск. Поводом для этого стал долг в размере почти 3 миллиона рублей. В итоге компанию признали несостоятельной. В отношении нее открыли конкурсное производство.ООО «Стройресурс» было зарегистрировано в марте 2020 года. Помимо основной деятельности, организация занимается строительством инженерных сооружений.