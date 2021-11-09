Стоимость проезда в общественном транспорте Ростова увеличится с 13 ноября
Стала известна дата повышения стоимости проезда в общественном транспорте Ростова-на-Дону. По информации ростовгортранса, новые тарифы начнут действовать 13 ноября.
Как сообщал Rostov.ru, оплата транспортной картой в автобусе составит 29 рублей. Для безналичного расчета банковской картой установлена стоимость в 30 рублей, а наличный платеж увеличили до 32 рублей. В электротранспорте оплата увеличилась до 23 рублей.
При этом льготы для пенсионеров и обучающихся сохраняются: проезд в автобусе стоит 14,5 рубля, в троллейбусах и трамваях — 11,5 рубля. Для льготников федерального и регионального уровней изменений в оплате проезда нет.
Новые тарифы должны были вступить в силу 11 числа, однако в администрации Ростова сообщили, что точная дата станет известна позже - цены проходили согласование.
Примечательно, что ранее на одном из заседаний, 26 октября, директор департамента транспорта донской столицы Христофор Ермашов упомянул жалобы горожан. По словам местных жителей, работа автобусов в вечернее время суток неудовлетворительна, а водители то и дело хамят. Он предложил перевозчикам устранить ряд нарушений, прежде чем просить о повышении тарифов. Однако трудно поверить, что за такой короткий срок произошли значительные изменения.