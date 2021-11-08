В Ростове перенесли дату повышения тарифов на проезд в общественном транспорте
В Ростове тарифы на проезд в общественном транспорте изменятся позже запланированной даты. Об этом сообщили в администрации города 10 ноября, накануне обещанной даты повышения оплаты.
Напомним, ранее тарифы собирались изменить с 11-го числа. Оплата транспортной картой в автобусе должна была составить 29 рублей, безналичным расчетом банковской картой - 30, а наличными - 32 рубля. В электротранспорте тарифы планировали повысить с 17 до 23 рублей. При этом льготы для пенсионеров и обучающихся сохраняются: проезд в автобусе будет стоить 14,5 рубля, в троллейбусах и трамваях — 11,5 рубля. Для льготников федерального и регионального уровней изменений в оплате проезда нет.
Горожане уже было смирились с резким повышением тарифов, но за день до изменения цен оказалось, что те еще не согласованы. Дата введения новых тарифов станет известна позже.