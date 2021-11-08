Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове перенесли дату повышения тарифов на проезд в общественном транспорте

В Ростове перенесли дату повышения тарифов на проезд в общественном транспорте
В Ростове тарифы на проезд в общественном транспорте изменятся позже запланированной даты. Об этом сообщили в администрации города 10 ноября, накануне обещанной даты повышения оплаты.
Напомним, ранее тарифы собирались изменить с 11-го числа. Оплата транспортной картой в автобусе должна была составить 29 рублей, безналичным расчетом банковской картой - 30, а наличными - 32 рубля. В электротранспорте тарифы планировали повысить с 17 до 23 рублей. При этом льготы для пенсионеров и обучающихся сохраняются: проезд в автобусе будет стоить 14,5 рубля, в троллейбусах и трамваях — 11,5 рубля. Для льготников федерального и регионального уровней изменений в оплате проезда нет.

Горожане уже было смирились с резким повышением тарифов, но за день до изменения цен оказалось, что те еще не согласованы. Дата введения новых тарифов станет известна позже.
Фото: insolnechnogorsk.ru.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.