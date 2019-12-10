В свой день рождения сын ростовчан Дибровых получил травму глаза



Сын ростовчан Дмитрия и Полины Дибровых получил травму. Маленький Федя повредил глаз во время празднования своего дня рождения.



Родители устроили мальчику грандиозный праздник в честь его шестилетия. Дибровы организовали вечеринку в стиле мультфильма «Аладдин», они пригласили аниматоров, украсили помещение в стиле замка сказочной Аграбы, и сами нарядились в национальную одежду Индии.



Как рассказала Полина, прямо перед выносом торта Федя наткнулся на что-то глазом. Никто даже не заметил, как это произошло. Мальчик начал кричать и плакать, у него даже пошла кровь. Как добавила Диброва, её было целое «море».



- Федя вообще очень нежный парень, Саша (старший сын — прим.) более терпеливый. Успокаивали его всей командой, - пишет девушка.



На фотографии видно, что у мальчика достаточно сильно повреждён правый глаз. На верхнем веке виден ярко-красный след от удара. Но так как Федя — шестилетний мальчишка, такая неприятность не помешала ему загадать желание и задуть свечи на красивом торте в виде синих подушек и лампы с джинном.



Полина и Дмитрий Дибровы поженились в марте 2009 года. Сейчас они воспитывают троих сыновей — Александра, Фёдора и Илью. Самому младшему - четыре года.