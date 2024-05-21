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Экс-командира 58-й армии ЮВО Ивана Попова арестовали по подозрению в мошенничестве

Экс-командира 58-й армии ЮВО Ивана Попова арестовали по подозрению в мошенничестве
Бывшего командира 58-й армии ЮВО Ивана Попова арестовали по подозрению в мошенничестве. Суд заключил генерал-майора под стражу на два месяца.

По версии следствия, Попов и несколько других подозреваемых продали металлоизделия, которые предназначались для строительства сооружений для 58-й армии. Предполагается, что фигуранты выручили за это более 100 миллионов рублей.

Напомним, что Иван Попов возглавил 58-ю гвардейскую общевойсковую армию Южного военного округа в 2022 году. Ранее он занимал руководящие должности в других воинских соединениях. Летом 2023 года генерал-майора отправили в отставку.
Фото: Минобороны РФ
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