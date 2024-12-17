По факту покушения на убийство девушки и подростка в Ростове возбудили уголовное дело

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По факту нападения на девушку и молодого человека в Ростове возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.Шокирующий случай произошел 16 декабря в дневное время. На улице Венеры 11/6 и Орбитальная мужчина, вооруженный ножом, накинулся на двух девушек и юношу.По данным издания Donday, преступник нанес одной из жертв не менее 20 ударов, после чего она потеряла сознание и упала. Пострадавшую экстренно доставили в больницу, но, к сожалению, там она скончалась. Второй пострадавший, жив. Сейчас юноша находится в больнице.Неадекватного мужчину удалось задержать. Им оказался 26-летний Владислав, у которого имеются значительные финансовые задолженности.В данный момент подозреваемый находится в отделении полиции. Его действия квалифицируются как покушение на убийство. Однако, учитывая, что девушка умерла, статью переквалифицируют на более тяжкую.Прокуратура региона взяла под контроль ход расследования.