В Ростовской области сдвинули сроки основной волны ЕГЭ

В Ростовской области вновь перенесли даты проведения единого государственного экзамена. Об этом в Министерстве просвещения России сообщили 25 мая.Ранее президент страны предложил сдвинуть ЕГЭ с 8 на 29 июня. Теперь стало известно, что 29-го и 30-го числа пройдут только пробные экзамены, но без участия детей. Специалисты проверят готовность системы к проведению тестирования. Они посмотрят, как на каждом этапе выполняются требования Роспотребнадзора по защите здоровья детей.Основные предметы начнут сдавать 3 июля. Расписание следующее:3 июля — литература, география и информатика;6 и 7 июля — русский язык;10 июля — профильная математика;13 июля — история и физика;16 июля — обществознание и химия;20 июля — биология и письменная часть по иностранному языку;22 и 23 июля — устная часть по иностранному языку;24 и 25 июля — резервные дни.Те, кто по уважительным причинам не смог сдать ЕГЭ, сделают это в августе.