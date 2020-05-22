В Ростовской области сдвинули сроки основной волны ЕГЭ
В Ростовской области вновь перенесли даты проведения единого государственного экзамена. Об этом в Министерстве просвещения России сообщили 25 мая.
Ранее президент страны предложил сдвинуть ЕГЭ с 8 на 29 июня. Теперь стало известно, что 29-го и 30-го числа пройдут только пробные экзамены, но без участия детей. Специалисты проверят готовность системы к проведению тестирования. Они посмотрят, как на каждом этапе выполняются требования Роспотребнадзора по защите здоровья детей.
Основные предметы начнут сдавать 3 июля. Расписание следующее:
3 июля — литература, география и информатика;
6 и 7 июля — русский язык;
10 июля — профильная математика;
13 июля — история и физика;
16 июля — обществознание и химия;
20 июля — биология и письменная часть по иностранному языку;
22 и 23 июля — устная часть по иностранному языку;
24 и 25 июля — резервные дни.
Те, кто по уважительным причинам не смог сдать ЕГЭ, сделают это в августе.