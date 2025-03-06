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Ростовские автобусы перестанут выдавать бумажные чеки после оплаты проезда картой

Ростовские автобусы перестанут выдавать бумажные чеки после оплаты проезда картой
В Ростове не будут выдавать бумажные чеки после оплаты проезда банковской картой. Об этом сообщили в агентстве развития платежных систем 6 марта.

Решение было принято в связи с тем, что большинство пассажиров не забирают чеки. Это приводит к накоплению многокилометровых лент в салонах автобусов.

Проект уже запущен на маршрутах № 91 и № 113 с 26 февраля. С 6 марта он охватил 60 маршрутов, включая автобусы, трамваи и троллейбусы. Теперь, если пассажиру понадобится чек об оплате, достаточно будет предупредить водителя и приложить карту к валидатору.

Кроме того, ростовский транспорт готовится к еще одному нововведению. До конца 2025 года планируется ввести оплату проезда с помощью QR-кода в мобильном приложении. Для этого будут разработаны специальные терминалы.
Фото: Ростов ру
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