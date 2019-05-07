Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Стала известна личность парня, погибшего при взрыве в доме в Ростовской области

Стала известна личность парня, погибшего при взрыве в доме в Ростовской области
Стала известна личность молодого человека, погибшего при взрыве в Ростовской области. Валерий Б. вместе с женой и дочкой жили в квартире на втором этаже дома № 35 по улице Ленина в Чистоозерном поселке.

Как ранее сообщалось, взрыв прогремел ночью 12 мая. В результате происшествия погибли 29-летний Валерий Б. и девочка восьми лет.

В момент, когда произошло ЧП, Валерий был дома один. Его смерть наступила мгновенно от полученных повреждений. К счастью, супруга и дочь молодого человека были не дома. Узнав о трагедии, они позвонили родным Валерия. Родственники приехали и опознали тело. За жизни еще четверых человек борются врачи.

На месте происшествия работают 106 человек и 27 единиц техники, в том числе от МЧС 62 человека и 17 единиц техники.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.