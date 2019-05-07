Стала известна личность парня, погибшего при взрыве в доме в Ростовской области



Стала известна личность молодого человека, погибшего при взрыве в Ростовской области. Валерий Б. вместе с женой и дочкой жили в квартире на втором этаже дома № 35 по улице Ленина в Чистоозерном поселке.



Как ранее сообщалось, взрыв прогремел ночью 12 мая. В результате происшествия погибли 29-летний Валерий Б. и девочка восьми лет.



В момент, когда произошло ЧП, Валерий был дома один. Его смерть наступила мгновенно от полученных повреждений. К счастью, супруга и дочь молодого человека были не дома. Узнав о трагедии, они позвонили родным Валерия. Родственники приехали и опознали тело. За жизни еще четверых человек борются врачи.



На месте происшествия работают 106 человек и 27 единиц техники, в том числе от МЧС 62 человека и 17 единиц техники.