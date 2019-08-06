Стала известна дата повышения проезда в автобусах Ростова



Фото: ttransport.ru Артем Реймер



В администрации Ростова назвали окончательную дату повышения стоимости проезда в городских автобусах.



Поездки в общественном транспорте подорожают уже на этой неделе в субботу. С 10 августа цена за одну поездку в автобусе составит 26 рублей при оплате наличными и 23 рубля - при оплате картой.



Стоимость проезда в трамваях и троллейбусах пока не меняется. Билет на трамвай по-прежнему стоит 17 рублей, как при оплате наличными, так и при безналичном расчёте.



Напомним, что власти Ростова назвали повышение тарифов на проезд «вынужденной мерой». Специалисты мэрии рассмотрели обращение базового перевозчика МУП МТК «Ростовпассажиртранс» с просьбой утвердить новые повышенные тарифы. Транспортная компания ссылалась на повышение цен на топливо, материалы и запасные части, увеличение НДС до 20%. Городские власти сочли это обоснованным и ввели новые цены на проезд в автобусах.



При этом, по словам директора департамента транспорта Христофора Ермашова, изначально перевозчик представил обоснованный тариф - 36 руб. 78 коп. за одну поездку. Специалисты департамента транспорта провели перерасчёт и вышли на цифру 26 рублей.



За такую заботу о горожанах можно только поблагодарить, если бы не одно «но». В прошлый раз тарифы повышались немногим менее двух лет назад – в октябре 2017 года. Тогда ростовчанам обещали кардинальные изменения в сфере транспортного обслуживания. Однако жалобы от пассажиров продолжают поступать. Транспортное обслуживание удалённых от центра районов по-прежнему остаётся неудовлетворительным, а после девяти вечера добраться в спальные районы на общественном транспорте также проблематично.

А новости о запуске новых маршрутов, скоростного трамвая, «колесного метро» уже стали притчей во языцех, которую ростовчане слышат, пожалуй, последние лет 20. Эти рассказы сопровождают каждое очередное повышение цен на проезд.



Подводя итог, можно отметить, что цены растут, а качество услуг остаётся на прежнем уровне. К слову, очередное повышение отнюдь не за горами.



Пройдёт совсем немного времени, и транспортники заговорят о необходимости приближения цены за проезд к 30 рублям.