Среди новых заболевших COVID-19 в Ростовской области — 17 детей
Появились данные о возрасте новых заражённых коронавирусом в донском регионе. В течение последних суток, как сообщили в правительстве, в Ростовской области зарегистрировали 154 случая инфицирования.
За день диагноз «коронавирус» поставили 17 детям, 58 людям в возрасте от 18 до 45 лет, 56 — от 46 до 65 лет, 17 — от 66 до 79 лет и 6 — старше 80 лет. Всего на Дону — 4 287 подтверждённых случаев заболевания COVID-19. От новой инфекции умерли 35 человек. Практически у всех в анамнезе были указаны хронические болезни.
Уже второй день в Ростовской области сохраняется хороший показатель распространения инфекции. Коэффициент составляет 0,9. Это значит, что каждый заболевший в среднем заражает менее одного человека. Если такая цифра сохранится на продолжении некоторого времени, то в регионе могут поднять вопрос о снятии некоторых ограничений, принятых в связи с пандемией.