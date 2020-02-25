Ростов стал лидером в ЮФО по ценам на мясо, хлеб и рыбу
Среди городов Южного федерального округа Ростов-на-Дону занимает первое место по ценам на многие продукты. Такие данные опубликовал Ростовстат.
Донская столица лидирует по стоимости курицы (128 рублей за килограмм), баранины (403 рубля), варёной колбасы (355 рублей), мороженой рыбы (168 рублей), маргарина (119 рублей) и творога (325 рублей). За литр стерилизованного молока ростовчане платят 81 рубль. Килограмм сыра стоит 519 рублей, соли — 13 рублей, чёрного и белого хлеба — 51 и 42 рубля соответственно, риса — 52 рубля, яблок — 78 рублей, вермишели — 77 рублей.
В тройку лидеров Ростов попал по ценам на капусту (21 рубль за кило), морковь (23 рубля), подсолнечное масло (97 рублей), сахар (28 рублей), пшено (56 рублей) и картофель (24 рубля).