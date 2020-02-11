Ростов оказался на первом месте по стоимости мяса, хлеба и молочных продуктов
Среди городов Ростовской области донская столица оказалась на первом месте по ценам на ряд продуктов. Соответствующие данные опубликованы на сайте Ростовстата.
Так, в Ростове-на-Дону самая высокая стоимость кур (128 рублей за килограмм), баранины (401 рубль), варёной колбасы (357 рублей), мороженой рыбы (166 рублей), сливочного масла (516 рублей), творога (325 рублей), стерилизованного молока (81 рубль), сыра (520 рублей), соли (13 рублей), белого и чёрного хлеба (42 и 51 рубль).
Донская столица оказалась в топ-3 по ценам на подсолнечное масло (97 рублей), сметану (222 рубля), сахар (27 рублей), вермишель (75 рублей), капусту (21 рубль), картофель и морковь (24 рубля).