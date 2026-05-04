Сразу несколько водных судов выставили на продажу в Ростовской области

Фото: Авито

В апреле на популярной онлайн-площадке объявлений появилась информация о множестве предложений по продаже различных водных судов на территории Ростовской области. Речь идет о теплоходах, рейдовых буксирах и прогулочных катерах, что говорит о значительном оживлении на вторичном рынке водного транспорта региона.Среди наиболее примечательных лотов – рейдовый буксирный теплоход, построенный в 1956 году, предлагаемый к продаже за 23,9 миллиона рублей. Судно располагается в районе Нахичевани. Продавец подчеркнул, что теплоход находится в отличном техническом состоянии, а срок действия документов продлен до 22 октября 2030 года.Еще одно предложение – прогулочный теплоход в Ростове, стоимость которого составляет 5,8 миллионов рублей. По данным продавца, судно прошло масштабную модернизацию в 2002 году и пребывает в прекрасном состоянии. Его характеристики впечатляют: длина 33,1 метра, ширина 5,54 метра, осадка 1,3 метра. Класс судна "О". Установлен новый двигатель 3Д12 с гидравлическим редуктором, а также дизель-генератор мощностью 30 кВт. Противопожарная сигнализация развернута во всех помещениях. Судно оснащено новым леерным ограждением и новой мачтой, установленной в 2024 году.Особое внимание привлекает внутренняя отделка и оборудование этого судна. На борту расположены семь кают, кают-компания, салон для торжеств, сауна, два душа, два гальюна, три кондиционера.Для навигации и безопасности имеются три радиостанции, локатор, а также два спасательных плота, каждый на 10 человек. Владелец этого судна открыт к диалогу и рассматривает не только прямую продажу, но и обмен на движимое или недвижимое имущество. Также возможен торг.Для тех, кто ищет судно для организации речных прогулок, выставлен на продажу прогулочный теплоход за 12 миллионов рублей. Несмотря на то, что судно было выпущено в 1959 году, по документам его эксплуатация началась только в 2019 году. Теплоход рассчитан на перевозку до 50 пассажиров и способен развивать скорость до 10 узлов.