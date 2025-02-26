Судно обанкротившейся компании из Ростова выставили на торги за 81 млн рублей

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Теплоход обанкротившейся компании из Ростова выставили на торги за 81 миллион рублей. С молотка пытаются продать судно «СТ-1327», которое принадлежит ООО «Мак-Транспорт». Информация появилась на сайте Единого реестра сведений о банкротстве 26 февраля.Теплоход класса «река-море» был построен в 1987 году. Его длина составляет 88 метров, ширина — 12 метров, а высота борта — 6 метров. Последнее место регистрации транспортного средства — порт Таганрога.Судно способно вместить в себя 1 830 регистровых тонн. Оно имеет два двигателя общей мощностью 1 030 киловатт. Тем не менее теплоход находится в неудовлетворительном состоянии.Заявки на участие в новом аукционе будут принимать с 3 марта по 19 апреля.ООО «Мак-Транспорт» было зарегистрировано в Ростове в феврале 2017 года. В декабре 2022-го компанию признали банкротом из-за долгов на общую сумму свыше 58 миллионов рублей.