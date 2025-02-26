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Судно обанкротившейся компании из Ростова выставили на торги за 81 млн рублей

Судно обанкротившейся компании из Ростова выставили на торги за 81 млн рублей
Теплоход обанкротившейся компании из Ростова выставили на торги за 81 миллион рублей. С молотка пытаются продать судно «СТ-1327», которое принадлежит ООО «Мак-Транспорт». Информация появилась на сайте Единого реестра сведений о банкротстве 26 февраля.

Теплоход класса «река-море» был построен в 1987 году. Его длина составляет 88 метров, ширина — 12 метров, а высота борта — 6 метров. Последнее место регистрации транспортного средства — порт Таганрога.

Судно способно вместить в себя 1 830 регистровых тонн. Оно имеет два двигателя общей мощностью 1 030 киловатт. Тем не менее теплоход находится в неудовлетворительном состоянии.

Заявки на участие в новом аукционе будут принимать с 3 марта по 19 апреля.

ООО «Мак-Транспорт» было зарегистрировано в Ростове в феврале 2017 года. В декабре 2022-го компанию признали банкротом из-за долгов на общую сумму свыше 58 миллионов рублей.
Фото для иллюстрации: Ростов.Ру
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