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Спустя два месяца в Ростове открылись магазины SinSay, Cropp и Reserved

Спустя два месяца в Ростове открылись магазины SinSay, Cropp и Reserved
В Ростове-на-Дону открылись магазины польского ретейлера одежды LPP. Торговые точки возобновили работу после двух месяцев простоя.

Свои двери для посетителей открыли 20 мая магазины одежды Reserved, House, Cropp, Mohito и SinSay. Они начали работу после полудня. Как сообщил DonDay.ru, ассортимент и цены на товары пока прежние. Сотрудники торговых точек приводят в порядок витрины и стеллажи, готовятся к первым продажам.

Ранее Rostov.ru сообщал об уходе с российского рынка компании LPP. В конце марта все пять магазинов закрылись не только в Ростове, но и во всей стране. Перед открытием стало известно о том, что ретейлер продал российское подразделение китайскому консорциуму. Новый владелец не имеет права использовать товарные знаки бренда, которыми владеет LPP, но может продавать все товары, принадлежащие российскому подразделению.
Фото: DonDay.ru.
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