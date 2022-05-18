Спустя два месяца в Ростове открылись магазины SinSay, Cropp и Reserved
В Ростове-на-Дону открылись магазины польского ретейлера одежды LPP. Торговые точки возобновили работу после двух месяцев простоя.
Свои двери для посетителей открыли 20 мая магазины одежды Reserved, House, Cropp, Mohito и SinSay. Они начали работу после полудня. Как сообщил DonDay.ru, ассортимент и цены на товары пока прежние. Сотрудники торговых точек приводят в порядок витрины и стеллажи, готовятся к первым продажам.
Ранее Rostov.ru сообщал об уходе с российского рынка компании LPP. В конце марта все пять магазинов закрылись не только в Ростове, но и во всей стране. Перед открытием стало известно о том, что ретейлер продал российское подразделение китайскому консорциуму. Новый владелец не имеет права использовать товарные знаки бренда, которыми владеет LPP, но может продавать все товары, принадлежащие российскому подразделению.