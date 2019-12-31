Сотрудников прокуратуры в Ростове поздравили с профессиональным праздником



В Ростове-на-Дону поздравили с профессиональным праздником работников прокуратуры. В этом году надзорному ведомству РФ исполнилось 298 лет.



Торжественное мероприятие состоялось 10 января в здании областной прокуратуры. На нём присутствовали прокурор Ростовской области Юрий Баранов, заместитель губернатора региона Михаил Корнеев и первый заместитель председателя областного Заксобрания Сергей Михалев.



Первым перед собравшимися выступил Михаил Корнеев.



- Основные задачи прокуратуры – своевременная защита прав и свобод граждан, борьба с коррупцией и другими видами преступности, обеспечение единого правового пространства, - заметил замгубернатора. – Сейчас, в ходе реализации национальных проектов, на первый план выводят борьбу с коррупцией. Сотрудники прокуратуры проводят большую профилактическую работу в этом направлении.



Сергей Михалев присоединился к поздравлениям и выразил благодарность работникам прокуратуры за работу в сферах снижения долгов по зарплате, решения проблем обманутых дольщиков, борьбы с распространением никотиносодержащих веществ.



- Для нас очень важно сотрудничество членов Законодательного собрания и советников юстиции на этапе разработки и экспертизы законопроектов, - добавил Сергей Михалев. – Такое взаимодействие позволяет повысить качество принимаемых законов.



Прокурор Ростовской области Юрий Баранов в цифрах продемонстрировал успешность работы ведомства. Так, за 2019 год было выявлено более 90 тысяч нарушений, рассмотрено порядка 220 тысяч обращений жителей Дона. Сотрудники прокуратуры реагировали на нарушение прав граждан в области оплаты труда, начисления пенсий и пособий. В общей сложности за год было выплачено свыше 350 миллионов рублей задолженностей по зарплатам.



Юрий Баранов вручил ветеранам и действующим сотрудникам ведомства награды от Генеральной прокуратуры Российской Федерации.