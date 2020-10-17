Союз архитекторов России в Ростовской области возглавил ранее уголовно преследуемый Алексей Полянский

Алексей Полянский, будучи бывшим главным архитектором Ростовской области, возглавил донское отделение Союза архитекторов России. Об этом сообщили на официальном сайте организации региона.Как стало известно, итоги выборов подвели на прошлой неделе. Алексей Эдуардович, набравший большее число голосов, будет занимать должность руководителя областным Союзом вплоть до 2024 года.Напомним, Алексей Полянский ранее был главным архитектором донской столицы, а потом и всего региона. Он имеет несколько наград и почётных званий. В 2018 году 57-летний мужчина участвовал в подготовке к чемпионату мира по футболу. На архитектора несколько раз заводили уголовные дела. Последнее раз он находился под следствием в начале 2019 года. Однако дело закрыли только этим летом по причине истечения срока давности.