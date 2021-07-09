Содержание Текучевского моста обойдется бюджету Ростова почти в 6 миллионов

В Ростове ищут подрядчика на содержание путепровода в створе улицы Текучева. Муниципальный контракт разыграют 21 июля.Заказчиком выступает МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону». Работы по косметическому ремонту будут проводить в створе улицы Текучева и подходов со стороны Мадояна. Из бюджета города на них выделят 5,9 миллиона рублей.За эти деньги подрядчику нужно обновить грунтовку и краску на конструкции, а также заделать возможные трещины и сколы. Выполнить косметический ремонт он должен в течение 45 дней с момента заключения договора.