В марте в Ростовской области существует риск активности клещей

Жителей Ростовской области предупредили об активности клещей в марте. В связи с теплым климатом и благоприятной погодой весной опасные паразиты могут активизироваться раньше положенного.

По данным федерального Роспотребнадзора, опасные паразиты становятся активными в конце марта. Но уже специалисты начали фиксировать случаи укусов. С начала 2026 года в 19 регионах РФ зарегистрировано около 100 обращений пострадавших от укусов клещей.

Большую часть зафиксировали в южной части страны: в Республике Крым и соседнем с донским регионом Краснодарском крае.
Фото: нейросеть
