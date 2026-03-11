В марте в Ростовской области существует риск активности клещей

Фото: нейросеть

Жителей Ростовской области предупредили об активности клещей в марте. В связи с теплым климатом и благоприятной погодой весной опасные паразиты могут активизироваться раньше положенного.По данным федерального Роспотребнадзора, опасные паразиты становятся активными в конце марта. Но уже специалисты начали фиксировать случаи укусов. С начала 2026 года в 19 регионах РФ зарегистрировано около 100 обращений пострадавших от укусов клещей.Большую часть зафиксировали в южной части страны: в Республике Крым и соседнем с донским регионом Краснодарском крае.