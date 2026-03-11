Ростовчанам напомнили, когда пора менять зимнюю резину на летнюю
С наступлением весны автолюбители Ростовской области начинают задумываться о сезонной смене шин. Этот, казалось бы, простой процесс на самом деле является залогом безопасного вождения и долговечности автомобильных покрышек. О тонкостях перехода с зимней резины на летнюю рассказал автомеханик из Ростовской области Антон Краснов, сообщает портал DonDay.
Почему зимняя резина летом – не лучший выбор
Главное отличие зимних и летних шин кроется в их составе и рисунке протектора. Зимние шины изготавливаются из более мягких компонентов, сохраняющих эластичность при низких температурах. Однако в жаркую погоду такая резина становится излишне мягкой, "плывет" по асфальту. Это приводит к ускоренному износу, увеличению расхода топлива и даже повышает риск внезапного повреждения покрышки.
Летние шины, напротив, более жесткие и рассчитаны на высокие температуры. На морозе они "дубеют", теряя свои сцепные свойства, что особенно опасно при движении на высоких скоростях. Рисунок протектора летних шин также играет важную роль: он спроектирован для эффективного отвода воды, предотвращая аквапланирование, в то время как зимние узоры обеспечивают сцепление на снегу и льду.
Когда же «переобуваться»? Ориентируемся на погоду
По словам эксперта, единой календарной даты для смены шин не существует. Все зависит от погодных условий. Идеальным показателем является стабильная среднесуточная температура на уровне +5…+7 градусов Цельсия и выше. При таких условиях летние шины начинают работать максимально эффективно, а зимние – перегреваться и изнашиваться.
- Не стоит ориентироваться только на календарь, – отмечает Антон Краснов. – В южных регионах, как наш, переход на летнюю резину может быть оправдан уже в марте. Однако, важно учитывать и ночные заморозки. Если на дорогах еще образуется гололед в утренние и ночные часы, спешить с заменой не стоит. Слишком ранний переход может негативно сказаться на сцеплении, особенно при резком торможении.
Эксплуатация зимних шин в теплую погоду не только ускоряет их износ, но и существенно ухудшает тормозные характеристики, повышая риск дорожно-транспортных происшествий.
Законодательные ограничения и штрафы
Стоит помнить и о законодательных ограничениях. Шипованные зимние шины запрещены к эксплуатации с 1 июня по 31 августа (за исключением регионов с особыми климатическими условиями). В то же время в период с 1 декабря по конец февраля для легковых автомобилей и легких коммерческих транспортных средств обязательна установка зимних шин.
Нешипованные зимние шины («липучки») закон разрешает использовать круглый год. В переходные периоды, весной и осенью, водитель сам выбирает тип резины, ориентируясь на погоду. Однако за эксплуатацию автомобиля на шинах, не соответствующих сезону, предусмотрен штраф в размере 500 рублей или предупреждение. Это касается как использования «шипов» летом, так и «лысой» летней резины зимой.
Кроме того, инспекторы ГИБДД могут выписать штраф, если глубина протектора меньше установленной нормы: 4 мм – для зимних шин и 1,6 мм – для летних.