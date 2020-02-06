Снюс - без ограничений: в Ростове запрещённые изделия продают несовершеннолетним



В Ростове «накрыли» торговую точку, где продавали снюс несовершеннолетним. Рейд прошёл 7 февраля.



Подобное мероприятие состоялось далеко не в первый раз. Его провели участники проекта «Народный контроль» одной из политических партий, организация «Ростов без наркотиков», объединение «АнтиДилер», спортивный клуб «Пересвет», а также донские казаки. Группа направила 16-летнего Олега для контрольной закупки. Подросток зашёл в один из магазинчиков в подземном переходе на пересечении Ворошиловского проспекта и улицы Большой Садовой. Всё произошло быстро и без заминок — попросив у продавщицы «шайбу снюса», он быстро получил товар. Заплатив 400 рублей, парень вышел. Весь процесс Олег записал на видео: в кадре видно, как сотрудник магазина передаёт покупателю пластиковую коробочку, прикрыв её ладонью, а затем получает деньги.



Когда подросток вернулся на место сбора участников рейда, члены объединения «АнтиДилер» написали заявление в полицию. Затем они отнесли его в отдел, находящийся на улице Пушкинской. Пока ждали полицию, народный контроль явился в торговую точку, застав продавца врасплох. Женщина не отрицала своих действий и согласилась ждать полицию.



Добавим, что табачное изделие снюс запретили продавать в России в 2016 году. Однако вскоре на прилавках появились его аналоги — бестабачные смеси, содержащие никотин.



- Сейчас мы наблюдаем страшную картину: это вещество продают в большом количестве точек, причём зачастую — подросткам, - рассказал член Общественной палаты Ростовской области и руководитель организации «Ростов без наркотиков» Станислав Горяинов. - Сегодня мы провели контрольную закупку. Увы, торговцы продолжают продавать снюс несовершеннолетним, даже не попросив показать паспорт. Мы стараемся как можно шире освещать эту проблему и бороться с ней, но пока, несмотря на все наши старания, продавцы ничем не брезгуют и продают детям это вещество. По данным Роспотребнадзора, в снюсе содержится афганский мак, который является наркотиком.



В некоторых регионах России на местном уровне запретили продавать аналоги снюса — соответствующий закон принят в Ульяновской области, Башкортостане, Ставропольском крае. Сейчас донские активисты добиваются принятия такого закона в Ростовской области.



- В наш реабилитационный центр попадают люди, многие из которых начинали со снюса. Он — как трамплин для тех, кто в дальнейшем страдает наркотической зависимостью, - добавил Станислав Горяинов. - С началом нашей деятельности многие торговцы закрыли продажу препарата. Кто-то пугается, в ком-то, я надеюсь, совесть просыпается.



Сотрудники полиции, получив заявление о продаже снюса, составляют административный протокол. Продавцу грозит штраф, также правоохранители изымают товар, если на его продажу нет лицензии.