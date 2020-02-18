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Донские депутаты установили запрет на продажу аналога снюса несовершеннолетним

Донские депутаты установили запрет на продажу аналога снюса несовершеннолетним

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области одобрили закон, запрещающий продажу несовершеннолетним аналога снюса. Решение было принято на 16-м заседании донского парламента шестого созыва 20 февраля.

Продажа табачного снюса запрещена в России с конца 2015 года. Однако производители некурительных смесей смогли обойти этот запрет. В процессе производства они называют его, например, «никотиносодержащей смесью», «чистым никотином» и тому подобное. Таким образом, де-юре закон соблюдается, но де-факто продолжается выпуск данного легкого наркотика.

Ввиду своей лёгкой доступности снюс получил широкое распространение в подростковой среде. В связи с этим донские депутаты, не дожидаясь, пока аналоги снюса будут запрещены на федеральном уровне, внесли изменения в областной закон «Об административных правонарушениях».

Вместе с запретом продажи вводится штраф. Его размер составит: для граждан - от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей, для юрлиц – от 30 до 50 тысяч рублей.

Помимо этого, депутаты проголосовали за запрет продажи никотиносодержащей продукции в детских, образовательных, медицинских организациях и на спортивных объектах. За данное нарушение устанавливается штраф: для граждан - от 1,5 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц – от 3 до 4 тысяч рублей, для юрлиц – от 30 до 40 тысяч рублей.
- Мы надеемся, что наше решение послужит примером и запрет будет введён на всей территории России, - прокомментировал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

На этом же заседании парламентарии приняли поправки в областной бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. По словам спикера, ключевые поправки в региональную казну вносятся с учётом январского послания президента.
- Там, где не требовалось изменять областное законодательство, мы просто включили в бюджет выплаты, определённые главой государства. Почти миллиард выделяется на сферу здравоохранения. Сюда входят и строительство, и реконструкция объектов, а в трёх муниципалитетах – создание сосудистых отделений в муниципальных больницах, - пояснил Александр Ищенко. - Это очень важно, поскольку сердечно-сосудистые заболевания являются самыми распространёнными среди населения.

Почти 1,5 млрд добавляется на строительство детских садов с ясельными группами и школ, а также проектно-сметную документацию по образовательным учреждениям, которые начнут строиться в 2021-2022 годах.

Более 600 миллионов выделяется на спортивные объекты. Среди крупных проектов – центр вольной борьбы в Волгодонске и спортивно-оздоровительный комплекс в Константиновском районе.

На дорожное строительство добавляется 6 миллиардов рублей. На эти средства будут реализованы проекты строительства моста на улице Малиновского в Ростове и возведение мостового перехода между старым и новым городом в Волгодонске.

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