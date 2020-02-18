Донские депутаты установили запрет на продажу аналога снюса несовершеннолетним





Депутаты Законодательного собрания Ростовской области одобрили закон, запрещающий продажу несовершеннолетним аналога снюса. Решение было принято на 16-м заседании донского парламента шестого созыва 20 февраля.



Продажа табачного снюса запрещена в России с конца 2015 года. Однако производители некурительных смесей смогли обойти этот запрет. В процессе производства они называют его, например, «никотиносодержащей смесью», «чистым никотином» и тому подобное. Таким образом, де-юре закон соблюдается, но де-факто продолжается выпуск данного легкого наркотика.



Ввиду своей лёгкой доступности снюс получил широкое распространение в подростковой среде. В связи с этим донские депутаты, не дожидаясь, пока аналоги снюса будут запрещены на федеральном уровне, внесли изменения в областной закон «Об административных правонарушениях».



Вместе с запретом продажи вводится штраф. Его размер составит: для граждан - от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей, для юрлиц – от 30 до 50 тысяч рублей.



Помимо этого, депутаты проголосовали за запрет продажи никотиносодержащей продукции в детских, образовательных, медицинских организациях и на спортивных объектах. За данное нарушение устанавливается штраф: для граждан - от 1,5 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц – от 3 до 4 тысяч рублей, для юрлиц – от 30 до 40 тысяч рублей.

- Мы надеемся, что наше решение послужит примером и запрет будет введён на всей территории России, - прокомментировал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.



На этом же заседании парламентарии приняли поправки в областной бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. По словам спикера, ключевые поправки в региональную казну вносятся с учётом январского послания президента.

- Там, где не требовалось изменять областное законодательство, мы просто включили в бюджет выплаты, определённые главой государства. Почти миллиард выделяется на сферу здравоохранения. Сюда входят и строительство, и реконструкция объектов, а в трёх муниципалитетах – создание сосудистых отделений в муниципальных больницах, - пояснил Александр Ищенко. - Это очень важно, поскольку сердечно-сосудистые заболевания являются самыми распространёнными среди населения.



Почти 1,5 млрд добавляется на строительство детских садов с ясельными группами и школ, а также проектно-сметную документацию по образовательным учреждениям, которые начнут строиться в 2021-2022 годах.



Более 600 миллионов выделяется на спортивные объекты. Среди крупных проектов – центр вольной борьбы в Волгодонске и спортивно-оздоровительный комплекс в Константиновском районе.



На дорожное строительство добавляется 6 миллиардов рублей. На эти средства будут реализованы проекты строительства моста на улице Малиновского в Ростове и возведение мостового перехода между старым и новым городом в Волгодонске.