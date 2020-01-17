Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Снегопад прогнозируется в середине недели в Ростовской области

Снегопад прогнозируется в середине недели в Ростовской области
В Ростовской области на наступившей неделе прогнозируется снегопад. Осадки ожидаются в середине недели.

В ближайшие дни на Дону сохранятся плюсовые температуры. Днем от +1 до +3, ночью т -2 до -4 градусов. Ветер северо-западный и западный с переходом на юго-западный 6-11 м/с.

В Ростове в начале недели без существенных осадков. Снег ожидается в среду. Если верить прогнозу, то снегопад начнётся около полудня. По данным синоптиков, снег будет идти до конца дня и ночью.

Осадки прогнозируются и на следующий день. При этом резкого понижения температуры не будет.

К середине недели также ожидается усиление ветра. Местами по области порывы будут достигать 16 м/c.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.