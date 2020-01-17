Снегопад прогнозируется в середине недели в Ростовской области



В Ростовской области на наступившей неделе прогнозируется снегопад. Осадки ожидаются в середине недели.



В ближайшие дни на Дону сохранятся плюсовые температуры. Днем от +1 до +3, ночью т -2 до -4 градусов. Ветер северо-западный и западный с переходом на юго-западный 6-11 м/с.



В Ростове в начале недели без существенных осадков. Снег ожидается в среду. Если верить прогнозу, то снегопад начнётся около полудня. По данным синоптиков, снег будет идти до конца дня и ночью.



Осадки прогнозируются и на следующий день. При этом резкого понижения температуры не будет.



К середине недели также ожидается усиление ветра. Местами по области порывы будут достигать 16 м/c.