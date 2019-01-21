Снег с дождём ожидается вечером в среду в Ростовской области



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В Ростовской области вечером и ночью 23 января ожидается ухудшение погоды. Прогнозируются осадки.



В Ростове вечером температура будет держаться на уровне -2 градуса, пойдёт снег, который ближе к ночи перейдёт в дождь.



На территории области местами - туман, гололёд, по северу - метель. Ночью температура - до -4…+1 градуса, при прояснениях - до -10. В крайних северных районах области температура опустится до -15 градусов.



В связи с ухудшением метеорологических условий, водителей и пешеходов просят быть осторожными на дорогах.



Отметим, что уже завтра в донской столице днём прогнозируется +6 градусов.