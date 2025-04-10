Ростовчане просят убрать торговые объекты и рестораны в парке Плевен

Фото: соцсети

Жители Ростова устали от шума рекламных вывесок, который мешает им наслаждаться природой в парке Плевен. Глава региона Александр Скрябин анонсировал работы по благоустройству сквера в соцсетях. Ростовчане положительно восприняли новость и предложили свои идеи.Горожане больше всего обеспокоены количеством торговых ларьков и ресторанов в парке. Они считают, что из-за этого парк стал слишком коммерческим и потерял свою уникальность. Раньше парк «Сказка» предлагал аттракционы и кафе, а парк Плевен был местом для уединения и отдыха. Теперь оба парка выглядят одинаково из-за обилия рекламы и платных развлечений.Ростовчане также жалуются на аттракционы в парке. Даже обычные горки стали платными, что вызывает недовольство. Они считают, что такие развлечения должны быть дополнением, а не основной причиной посещения парка.Жители города также отмечают недостаток зелени в парке. Они хотели бы видеть больше деревьев, кустарников и цветов вместо рекламных вывесок. Некоторые считают, что парк стал слишком коммерческим и потерял свою первоначальную атмосферу.Люди надеются, что их пожелания будут учтены при благоустройстве парка. За последние 20 лет парк Плевен изменился до неузнаваемости и превратился из спокойного места в карнавальную ярмарку.