В Волгодонске Ростовской области произошли два возгорания за сутки
В Волгодонске Ростовской области произошли два возгорания. ЧП случились 18 января, сообщает региональное ГУ МЧС.
Первый пожар вспыхнул в садоводстве «Летний сад», находящемся на линии 1 286. Причиной пожара стало неисправное печное отопление. Соседи вызвали пожарных. На место прибыли 13 специалистов на четырёх автомобилях. Пламя удалось локализовать на площади 10 квадратных метров.
В СНТ «Рассвет» произошёл второй инцидент. Когда пожарные прибыли, огонь охватил уже 35 квадратных метров. Виной всему стало короткое замыкание электропроводки.
К счастью, в обоих случаях никто не пострадал.